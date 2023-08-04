إنتر ميلان يخطف "جوهرة" ريال مدريد

اتفق نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم مع نظيره ريال مدريد، على ضم لاعبه اليافع، هوغو هيومانيس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن هوغو هيومانيس، مهاجم أكاديمية ريال مدريد، البالغ من العمر 16 عاما، سيغادر لينضم لفريق إنتر ميلان "النيراتزوري".

Marca: “L’Inter prende Hugo Humanes, più di 100 gol nelle giovanili Real. Contratto triennale” https://t.co/ZQzBrcXGYB — Fcinter1908 (@fcin1908it) August 4, 2023

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان نجح في التوصل لاتفاق مع ريال مدريد على إبرام الصفقة، فيما سيوقع المهاجم الشاب على عقد لمدة 3 سنوات.

انضم هوغو هيومانيس إلى صفوف ريال مدريد عام 2014، عندما كان في السابعة من عمره فقط، حيث وقع على أول عقد احترافي في يناير الماضي.

وأشارت "آس" إلى أن اللاعب اليافع لم يشعر بالارتياح داخل ريال مدريد، وطلب مغادرة النادي هذا الصيف.

وجدير بالذكر أن الريال فرط، منذ أيام، في الظهير الأيمن الشاب، أليكس خيمينيز، الذي انضم لصفوف نادي ميلان.

المصدر: وسائل إعلام