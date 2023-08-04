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إنتر ميلان يخطف "جوهرة" ريال مدريد

الرياضة

إنتر ميلان يخطف
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اتفق نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم مع نظيره ريال مدريد، على ضم لاعبه اليافع، هوغو هيومانيس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن هوغو هيومانيس، مهاجم أكاديمية ريال مدريد، البالغ من العمر 16 عاما، سيغادر لينضم لفريق إنتر ميلان "النيراتزوري".

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان نجح في التوصل لاتفاق مع ريال مدريد على إبرام الصفقة، فيما سيوقع المهاجم الشاب على عقد لمدة 3 سنوات.

انضم هوغو هيومانيس إلى صفوف ريال مدريد عام 2014، عندما كان في السابعة من عمره فقط، حيث وقع على أول عقد احترافي في يناير الماضي.

وأشارت "آس" إلى أن اللاعب اليافع لم يشعر بالارتياح داخل ريال مدريد، وطلب مغادرة النادي هذا الصيف.

وجدير بالذكر أن الريال فرط، منذ أيام، في الظهير الأيمن الشاب، أليكس خيمينيز، الذي انضم لصفوف نادي ميلان.

المصدر: وسائل إعلام 

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