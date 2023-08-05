رودريغو يشعل حماس جمهور ريال مدريد بـ"صورة وحرفين" مع مبابي

أشعل البرازيلي، رودريغو جويس، مهاجم فريق ريال مدريد، حماس جمهور "الميرنغي" بشأن إمكانية التعاقد مع الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.

ونشر رودريغو، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة مع مبابي، حيث ظهر وهو يشير بيديه صوب اللاعب الفرنسي، كما كتب عليها أول حرفين من اسم مهاجم باريس، كما وضع رمزا لنيران.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، حيث يرغب الفريق الفرنسي في بيعه هذا الصيف لتجنب رحيله مجانا صيف 2024.

وكان القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، قد فشل في حمل مبابي على تجديد عقده لعام إضافي حتى صيف 2025، من خلال منحه مهلة لتحديد موقفه النهائي قبل مطلع شهر أغسطس الجاري، إما بالتجديد أو الرحيل هذا الصيف، إلا أن المهاجم الفرنسي التزم الصمت.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الخليفي كان يرغب في أن يخطئ مبابي خلال تلك الفترة ويصرح بأن نيته هي الرحيل عن باريس، كي يستغل النادي هذا الأمر ويجادل بأنه لم يعد ملزما بدفع مكافأة الولاء، التي تبلغ قيمتها 40 مليون يورو.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأشارت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، في تقرير لها قبل أيام، أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على دراية بأن نادي باريس سان جيرمان بحاجة ماسة لبيع مبابي، ويدرك مدى يأسهم في الصفقة، لذا يرغب في الضغط عليهم لأقصى حد من خلال الصمت.

وقال بيريز لمسؤولي ريال مدريد: "سننتظر حتى يتصلوا بنا، لسنا في عجلة من أمرنا، لكنهم متعجلون لحسم الصفقة".

وأشارت "ديفينسا سنترال" إلى أن موقف بيريز يهدف لإخراج كيليان مبابي من باريس بأقل سعر ممكن، كما أن هناك سببا شخصيا آخر لا ينساه فلورنتينو، عندما أرسل عروضا رسمية لشراء مبابي في عام 2021، لكن مسؤولي النادي الباريسي لم يردوا عليها، لذا يرغب في رد الإهانة لهم.

وذكرت شبكة "RMC Sport" أن مبابي سيواصل التدريبات بشكل منفرد، مع عودة الفريق إلى مقر التدريبات، يوم الاثنين المقبل.

واستبعد نادي باريس سان جيرمان مبابي من جولته الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية، من يوم السبت 22 يوليو الماضي إلى 3 أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، من أجل الضغط عليه لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024 أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

المصدر: وسائل إعلام