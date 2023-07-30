تفوق جائزة مونديال الأندية.. تعرف على الجائزة المالية التي سينالها بطل كأس العرب للأندية

رصدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للأندية "كأس الملك سلمان للأندية" التي انطلقت منافساتها الخميس الماضي على الملاعب السعودية وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، جوائز مالية ضخمة.

ويشارك في البطولة، 16 فريقا تم تقسيمهم على أربع مجموعات، وضمت المجموعة الأولى أندية الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، والثانية أندية الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي، فيما تضم المجموعة الثالثة النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، والرابعة شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.

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وتبلغ جوائز كأس العرب للأندية 2023، أكثر من 10 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على ستة ملايين دولار، وينال صاحب المركز الثاني 2.5 مليون دولار، فيما تحصل الفرق المتأهلة للمربع الذهبي وربع النهائي على 200 ألف دولار و150 ألف دولار تواليا، ويحصل كل فريق في دور المجموعات على 100 ألف دولار.

وتعتبر الجائزة المالية المخصصة لبطل النسخة لحالية من بطولة كأس العرب للأندية البطلة، أكبر من الجائزة التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبطل مونديال الأندية.

ويحصل البطل في مونديال الأندية على مبلغ خمسة ملايين دولار، مقابل ستة ملايين لبطل كأس العرب للأندية 2023.

المصدر: goal.com + RT