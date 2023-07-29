لماذا لا يشارك الأهلي المصري في البطولة العربية للأندية؟

تشهد بطولة كأس العرب للأندية المقامة حاليا في السعودية، مشاركة 16 فريقا من أقوى الأندية العربية فيما يغيب الأهلي المصري.

ويشارك في البطولة التي انطلقت منافساتها الخميس الماضي وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، 16 فريقا تم تقسيمهم على أربع مجموعات، وضمت المجموعة الأولى أندية الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، والثانية أندية الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي، فيما تضم المجموعة الثالثة النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، والرابعة شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.

- ما سبب غياب الأهلي المصري عن البطولة العربية الحالية؟

قبل انطلاق البطولة بأشهر وفي مارس الماضي، أعلن النادي الأهلي المصري اعتذاره عن عدم المشاركة.

وكشف الأهلي حينها في بيان، أنه أرسل خطابا إلى الاتحاد العربي لكرة القدم ليعبر عن تقديره للدعوة المقدمة للمشاركة في البطولة العربية.

وأوضح الأهلي في الخطاب أنه بقدر ما يريد تلبية الدعوة الكريمة، إلا أنه يعتذر عن عدم مشاركة الفريق في هذه البطولة، وفقا للرؤية الفنية، وذلك بسبب تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالي، الذي ترتبت عليه إصابة العديد من اللاعبين.

كما أوضح النادي في بيانه أن عدم المشاركة في البطولة يأتي بسبب انتهاء الموسم المحلي في مصر في منتصف شهر يوليو مما يصعب السفر واللحاق بالبطولة التي ستبدأ في 27 يوليو وتنتهي في 12 أغسطس 2023.

وقبل اعتذاره عن المشاركة في النسخة الحالية، فقد شهد تاريخ الأهلي مع البطولة العربية العديد من التباين ما بين إنجازات مميزة واعتذارات متكررة، نستعرضها في التقرير التالي:

- أزمة الجوهري

بدأت مشاركات الأهلي في البطولة العربية في نسخة 1989 للأندية أبطال الدوري.

وخاض الأهلي التصفيات المؤهلة للنهائيات وصعد لها بالفعل برفقة الهلال السعودي ولكن أزمة دارت بسبب قرار الراحل محمود الجوهري بإلغاء الدوري المصري للتأهل لنهائيات كأس العالم 1990.

ورفض الجوهري ترك لاعبي الأهلي الدوليين للمشاركة في البطولة العربية ما أدى لانسحاب الفريق الأحمر من هذه النسخة.

وعاد الأهلي للمشاركة في البطولة العربية في نسخة 1992، وتأهل للمرحلة النهائية بعد فوزه على المريخ السوداني (3-0) والتعادل مع اتحاد جدة (2-2).

ولكن الأهلي لم يشارك في النهائيات بعد انسحابه بقرار من إدارة القلعة الحمراء وقتها.

- عصر ذهبي للمايسترو

جاء قرار المايسترو صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق بمقاطعة البطولات الإفريقية في التسعينيات ليفتح الباب أمام عصر ذهبي من المشاركات العربية المميزة للفريق الأحمر.

وحقق الأهلي لقب كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس التي أقيمت عام 1994 بالفوز على الشباب السعودي في النهائي.

وحقق الأهلي أيضا لقب البطولة العربية للأندية أبطال الدوري عام 1996 كما فاز بلقب كأس النخبة العربية مرتين عامي 1997 و1998.

- أزمة 2004

شارك الأهلي في البطولة العربية موسم 2003-2004 بنظامها الجديد تحت مسمى دوري أبطال العرب.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي ولكن نشب خلاف بين إدارة القلعة الحمراء والاتحاد العربي.

وذلك بسبب مطالبة الأهلي بقيد لاعبيه الجدد الذين ضمهم في انتقالات الشتاء، ورفض الاتحاد العربي وانتهى الأمر بانسحاب المارد الأحمر.

وقاطع الأهلي البطولات العربية بعد هذه الأزمة ثم عاد للمشاركة في نسخة 2017 التي أقيمت في مصر.

ثم تجددت الأزمة بعد خلاف مجلس إدارة الأهلي مع تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي وقتها وتمت مقاطعة البطولة بعد المشاركة في نسخة 2018-2019 والخروج أمام الوصل الإماراتي.

المصدر: وكالات + RT