شاهد.. أسبينال "العائد" يسقط تيبورا بالضربة الفنية القاضية

فاز البريطاني، توم أسبينال، على متحديه البولندي، مارتشين تيبورا، في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن دورة "UFC Fight Night 224" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

واستطاع أسبينال إسقاط المقاتل البولندي على أرض الحلبة في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم على ملعب "The O2 Arena" في العاصمة البريطانية لندن، حيث انهال عليه بوابل من اللكمات القوية، ما أدى إلى تدخل الحكم وإيقاف المواجهة معلنا فوز البريطاني بالضربة الفنية القاضية.

وخاض توم أسبينال، البالغ من العمر 30 عاما، أول نزال له منذ 23 يوليو 2022، عندما تعرض لإصابة قوية في الركبة في مواجهته أمام الأمريكي كورتيس بلايدز.

وحقق المقاتل البريطاني بذلك انتصاره الثالث عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 9 انتصارات بالضربة القاضية مقابل ثلاث هزائم.

في المقابل، مني مارتشين تيبورا (37 عاما) بالهزيمة الثامنة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 24 انتصارا.

المصدر: "sports.ru"