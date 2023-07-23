"معشوقة" ليفربول تقع في الفخ (فيديو)

تعرضت البريطانية، مولي ماكان، لهزيمة مفاجئة أمام الليتوانية، يوليا ستوليارينكو، في النزال الذي جمعهما مساء أمس السبت، ضمن دورة "UFC Fight Night 224" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وارتكبت مولي ماكان خطأ كبيرا أدى إلى سقوطها في كمين المقاتلة الليتوانية، التي أجبرتها على الاستسلام بحركة ليّ الذراع في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم على ملعب "The O2 Arena" في العاصمة البريطانية لندن.

Put an end to this fight just 2️⃣ minutes into round one 🤯 #UFCLondon



pic.twitter.com/KN1c0WcNbK — UFC (@ufc) July 22, 2023

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ومنيت النجمة مولي ماكان (33 عاما) معشوقة جمهور ليفربول، بالهزيمة السادسة خلال مسيرتها الاحترافية مقابل 13 فوزا حتى الآن.

في المقابل، حققت يوليا ستوليارينكو (30 عاما) انتصارها الحادي عشر خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل سبع هزائم وتعادلين.

المصدر: RT