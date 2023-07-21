حبيب نور محمدوف يكشف سبب انسحاب ابن عمه عمر من نزاله أمام مقاتل أمريكي

كشف الروسي، حبيب نور محمدوف، البطل السابق لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) عن تفاصيل إصابة ابن عمه عمر محمدوف، مشيرا إلى أنه تعرض لخلع في الكتف.

وكتب حبيب عبر منصات التواصل الاجتماعي: "كتفه يخرج من مكانه أحيانا (خلع)، يعود إلى مكانه ويخرج ومن ثم يعود. كانت هذه المشكلة موجودة منذ عام ونصف إلى عامين. لكن في المعسكر الحالي، خلع حوالي ثلاث أو أربع مرات، وكانت المرة الأخيرة أكثر خطورة. سيجري جراحة على كتفه".

وأشار حبيب نور محمدوف إلى أن كتف ابن عمه سيتعافى خلال أربعة أشهر، وسيحتاج المقاتل إلى ثلاثة أخرى لاستعادة لياقته البدنية.

في 19 يوليو الجاري، أصبح معروفا أن عمر نورمحمدوف، قرر لأسباب طبية، الانسحاب من نزاله أمام المقاتل الأمريكي، كوري ساندهاغن، الذي كان من المفترض أن يجري يوم 5 أغسطس المقبل، في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية.

المصدر: "russian.rt.com"