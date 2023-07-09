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شاهد.. مقاتل يسقط خصمه بالضربة القاضية ويقفز من فوق القفص لمصافحة ترامب

الرياضة

شاهد.. مقاتل يسقط خصمه بالضربة القاضية ويقفز من فوق القفص لمصافحة ترامب
AFP /MARIO TAMA
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حقق المقاتل الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس مفاجأة كبيرة بفوزه على الأسترالي روبرت ويتيكر في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد ضمن بطولة اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقط دو بليسيس خصمه الأسترالي، بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وخرج دريكوس دو بليسيس من القفص بعد فوزه، لمصافحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حضر أمسية (UFC 290).

وحقق دريكوس دو بليسيس، البالغ من العمر 29 عاما، فوزه العشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل هزيمتين.

في المقابل، تعرض روبرت ويتيكر، البالغ من العمر 32 عاما، للهزيمة السابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 24 انتصارا.

المصدر: RT 

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