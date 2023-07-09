شاهد.. مقاتل يسقط خصمه بالضربة القاضية ويقفز من فوق القفص لمصافحة ترامب
حقق المقاتل الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس مفاجأة كبيرة بفوزه على الأسترالي روبرت ويتيكر في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد ضمن بطولة اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).
وأسقط دو بليسيس خصمه الأسترالي، بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.
DRICUS DU PLESSIS STUNS WHITTAKER #UFC290— The Octagon Obsessed (@octagonobsessed) July 9, 2023
pic.twitter.com/TQIvAUF5g0
BOOK THE TITLE SHOT @DricusduPlessis finishes Rob Whittaker in the second at #UFC290! pic.twitter.com/8rArC8mdRX— UFC (@ufc) July 9, 2023
وخرج دريكوس دو بليسيس من القفص بعد فوزه، لمصافحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حضر أمسية (UFC 290).
HAPPENING NOW🔥🔥🔥🔥@realDonaldTrump@danawhite@dricusduplessis#UFC290pic.twitter.com/WQcoaSB6OC— Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) July 9, 2023
وحقق دريكوس دو بليسيس، البالغ من العمر 29 عاما، فوزه العشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل هزيمتين.
في المقابل، تعرض روبرت ويتيكر، البالغ من العمر 32 عاما، للهزيمة السابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 24 انتصارا.
المصدر: RT