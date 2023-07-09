شاهد.. مقاتل يسقط خصمه بالضربة القاضية ويقفز من فوق القفص لمصافحة ترامب

حقق المقاتل الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس مفاجأة كبيرة بفوزه على الأسترالي روبرت ويتيكر في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد ضمن بطولة اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقط دو بليسيس خصمه الأسترالي، بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

DRICUS DU PLESSIS STUNS WHITTAKER #UFC290

pic.twitter.com/TQIvAUF5g0 — The Octagon Obsessed (@octagonobsessed) July 9, 2023

BOOK THE TITLE SHOT @DricusduPlessis finishes Rob Whittaker in the second at #UFC290! pic.twitter.com/8rArC8mdRX — UFC (@ufc) July 9, 2023

وخرج دريكوس دو بليسيس من القفص بعد فوزه، لمصافحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حضر أمسية (UFC 290).

وحقق دريكوس دو بليسيس، البالغ من العمر 29 عاما، فوزه العشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل هزيمتين.

في المقابل، تعرض روبرت ويتيكر، البالغ من العمر 32 عاما، للهزيمة السابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 24 انتصارا.

المصدر: RT