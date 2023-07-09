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شاهد.. نزال برازيلي مكسيكي "دموي"

الرياضة

شاهد.. نزال برازيلي مكسيكي
AFP /Steve Marcus
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انتزع البرازيلي ألكسندر بانتوجا، لقب بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) من البطل المكسيكي براندون مورينو في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، ضمن بطولة (UFC 290).

وشهدت المواجهة قتالا شرسا وندية كبيرة من قبل المقاتلين، حيث نزفا بالكثير من الدماء على الحلبة، وانتقلت الأفضلية من مقاتل إلى آخر على مدار الجولات الخمسة للنزال، الذي انتهى بفوز البرازيلي بفارق النقاط بواقع (48-47، 48-47، 46-49).

 

 

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وحقق ألكسندر بانتوجا (33 عاما) الفوز الثالث على منافسه المكسيكي، والسادس والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل 5 هزائم، بينما مني براندون مورينو، البالغ من العمر 29 عاما، بالهزيمة السابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 21 انتصارا وتعادلين.

المصدر: RT 

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