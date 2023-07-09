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شاهد.. فولكانوفسكي يكتسح متحديه المكسيكي يائير رودريغيز

الرياضة

شاهد.. فولكانوفسكي يكتسح متحديه المكسيكي يائير رودريغيز
AFP /Steve Marcus
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اكتسح المقاتل الأسترالي أليكس فولكانوفسكي، متحديه المكسيكي يائير رودريغيز، في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد ضمن بطولة اتحاد (UFC 290) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقط فولكانوفسكي خصمه المكسيكي بالضربة القاضية في الجولة الثالثة من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

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ودافع أليكس فولكانوفسكي، البالغ من العمر 34 عاما، عن لقب بطل (UFC) للمرة الخامسة بنجاح، محققا فوزه السادس والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل هزيمتين.

وفي المقابل، تعرض يائير رودريغيز، البالغ من العمر ثلاثين عاما، للهزيمة الرابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 15 انتصارا، فضلا عن نزال من دون نتيجة.

المصدر: RT 

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