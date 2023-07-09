شاهد.. فولكانوفسكي يكتسح متحديه المكسيكي يائير رودريغيز

اكتسح المقاتل الأسترالي أليكس فولكانوفسكي، متحديه المكسيكي يائير رودريغيز، في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد ضمن بطولة اتحاد (UFC 290) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقط فولكانوفسكي خصمه المكسيكي بالضربة القاضية في الجولة الثالثة من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

Volkanovski est un assassin pic.twitter.com/5TILbU4rL0 — Ilies Mkt (@IliesMkt) July 9, 2023

STILL KING OF THE FEATHERWEIGHTS 👑🇦🇺@AlexVolkanovski stops Yair Rodriguez in Round 3!! #UFC290pic.twitter.com/B4I8lR7WzD — UFC (@ufc) July 9, 2023

Still has his eyes on the lightweight title 👀@AlexVolkanovski with no shortage of opponents after #UFC290pic.twitter.com/BLiaXwgrRu — UFC (@ufc) July 9, 2023

Volkanovski exchanges words with Ilia Topuria after our #UFC290 main event! 👀 pic.twitter.com/JNmoRJlm8c — UFC (@ufc) July 9, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ودافع أليكس فولكانوفسكي، البالغ من العمر 34 عاما، عن لقب بطل (UFC) للمرة الخامسة بنجاح، محققا فوزه السادس والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل هزيمتين.

وفي المقابل، تعرض يائير رودريغيز، البالغ من العمر ثلاثين عاما، للهزيمة الرابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 15 انتصارا، فضلا عن نزال من دون نتيجة.

المصدر: RT