مانشستر سيتي يعثر على بديل رياض محرز في برشلونة

أفادت تقارير صحفية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي، حدد اللاعب البديل للجزائري رياض محرز، الذي بات على وشك الانضمام إلى صفوف نادي الأهلي المشارك في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

ويعيش نادي مانشستر سيتي حالة من تجديد الدماء بعد حصده ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي، ورحيل قائده الألماني إيلكاي غوندوغان، واقتراب مدافعه المخضرم كايل ووكر من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، وفي ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل محرز وعدد آخر من اللاعبين.

ودخل نادي أهلي جدة في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي، من أجل الحصول على خدمات رياض محرز هذا الصيف.

وحسب موقع "فوت ميركاتو" فإن مانشستر سيتي يتطلع إلى التعاقد مع البرازيلي رافينيا، مهاجم برشلونة الإسباني، الذي تحوم الشكوك حول مستقبله مع النادي الكتالوني هذا الصيف.

twitter/footmercato

ويرغب مانشستر سيتي في استغلال أزمة برشلونة المالية، للحصول على خدمات رافينيا بعد عام واحد من وصول اللاعب البرازيلي إلى ملعب "كامب نو".

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سيطلب ما لا يقل عن 60 مليون يورو، حال تقدم مانشستر سيتي بطلب ضم رافينيا.

بينما يرغب برشلونة في ضم البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، هذا الصيف.

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وسبق لأندية عدة إبداء رغبتها في التعاقد مع رافينيا، أبرزها نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى جانب عرض من الهلال السعودي الباحث عن تعزيز صفوفه بخدمات نجم جديد.

وانضم رافينيا، البالغ من العمر 26 سنة، إلى برشلونة العام الماضي، قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، في صفقة انتقال بقيمة 67 مليون يورو بعقد يمتد 5 سنوات.

وشارك الجناح البرازيلي خلال موسمه الأول مع برشلونة، في 50 مباراة في كافة المسابقات، وسجل خلالها 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

المصدر: وسائل إعلام