رسائل "همسات إيمانية" غامضة من حمد الله.. هل هي موجهة لكريم بنزيما؟

وجه الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي اتحاد جدة بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسائل غامضة، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

ونشر عبد الرزاق حمد الله صورة له من تدريباته ضمن معسكر فريقه اتحاد جدة المقام بمدينة الطائف، وعلق عليها: "كن صامتا ولا تخبرهم بشيء، حتى يكون العرض مرعبا".

وكان المهاجم المغربي قد غرد يوم أمس الثلاثاء، قائلا: "ظن إخوة سيدنا يوسف أنهم أوقفوا مستقبله، لكن الله استخدمهم لبناء مستقبله، وظن فرعون أنه قتل سيدنا موسى فإذا هو يأويه".

وتابع: "لا يمكن لأي شيء أن يمنع ما قدره الله لك، وتأكد بأنك لست تحت رحمة أحد بل تحت رحمة الواحد الأحد".

وبدا أن التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما سيؤثر على حظوظ عبد الرزاق حمد الله في الاستمرار مع نادي الاتحاد خلال الموسم المقبل، غير أن مصادر لموقع "كووورة" تؤكد تمسك المدير الفني للاتحاد، البرتغالي نونو سانتو بخدمات النجم المغربي.

ويستعد اتحاد جدة للموسم الجديد، وستكون البداية مع بطولة كأس الملك سلمان للأندية، يوم 27 يوليو الجاري.

يذكر أن عبد الرزاق حمد الله ساهم في تتويج نادي الاتحاد بلقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، في الموسم الماضي، بعد غياب 14 عاما، بتسجيله 21 هدفا وحصوله على لقب هداف الدوري.

المصدر: وسائل إعلام