جماهير الأهلي للسوري عمر السومة: انتهت الحكاية! (فيديو)

ودعت جماهير نادي الأهلي لاعبه السوري الهداف عمر السومة، وذلك بعد أن تم استبعاده من معسكر الفريق الخارجي، بقرار من الجهاز الفني.

وكان السومة عاد للأهلي بعد نهاية الموسم الماضي من نادي العربي القطري الذي لعب معه موسما واحدا على سبيل الإعارة.

العقيد عمر السومة خارج الحسابات pic.twitter.com/Bs7Hk682vq — كووورة اليوم (@Kooora_2day) July 16, 2023

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عاجل — سعودي سبورت:



سبب إستغناء الأهلي عن السومة هو رفضه اللعب مع الفريق في دوري يلو الموسم الماضي رغم حاجة الفريق له! pic.twitter.com/81qU1A7e0w — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) July 17, 2023

180 مباراة 👕

164 مساهمة بالأهداف ⚽️

الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين 🔝



عمر السومة 🇸🇾 😍 pic.twitter.com/IoqfA8eOJP — دوري روشن السعودي (@SPL) July 14, 2023

وأعرب جمهور نادي الأهلي عن امتنانه لهداف الفريق عمر السومة، بعد الإعلان عن إبعاده من المعسكر الخارجي، بـ"هاشتاغ" بعنوان "#شكرا_عمر _السومة"، وكتبوا تحته الكثير من الـ"تغريدات"، منها: كتب حساب بيت الأهلي على موقع "تويتر":"انتهت الحكاية.. العقيد حفر اسمه في تاريخ الأهلي من ذهب وبات من الصعب علينا نسيانه".

انتهت الحكاية 🫡



العقيد حفر اسمه في تاريخ الأهلي من ذهب.. وبات من الصعب علينا نسيانه 💚. pic.twitter.com/1HNgXjFDZo — بـيـت الأهـلـي (@Bayt_AlAhli) July 16, 2023

وغرد رامي الحامدي: "قالوا توادع قلت يا صعب الوداع

‏وشلون أوادع من معه قلبي وديع

‏قلبي معه والسر من فرقاه ضاع

‏صحيح من يفقد زمام أمره يضيع".

#شكرا_عمر_السومه



قالوا توادع قلت يا صعب الوداع⁰وشلون أوداع من معه قلبي وديع⁰قلبي معه والسر من فرقاه ضاع⁰صحيح من يفقد زمام أمره يضيع



💚💔 pic.twitter.com/BCu2yxZtDm — رامي الحامدي (@RamiAlhamdi) July 17, 2023

وكتب علي الحارثي: "ليست رواية من روايات شكسبير بل رواية رياضية سطرها التاريخ للتاريخي عمر السومة رضي من رضي وغضب من غضب"، وأضاف: "الأوفياء يشكرونك يا عمر على ما قدمته للأهلي.. يكفيك فخرا بأن تاريخ كرة القدم دون اسمك مع العظماء والعمر راح ولن يخفي عمر".

#شكرا_عمر_السومه@omaralsomah

ليست رواية من روايات شكسبير بل رواية رياضية سطرها التاريخ للتاريخي عمر السومة رضي من رضي وغضب من غضب .

الأوفياء يشكرونك ياعمر على ماقدمته للأهلي .

يكفيك فخراً بأن تاريخ كرة القدم دون اسمك مع العظماء .

العمر راح ولن يخفى عمر 🤍#الاهليpic.twitter.com/tuEklTKUOD — عـلـي الحارثـي (@Alkyweec) July 16, 2023

- شكرًا لعمر السومه

- شكرًا لهداف الدوري التاريخي

- شكرًا لمن كان فنان بالفاولات

- شكرًا لمن كان فنان بالتسديدات

- شكرًا لصاحب الاهداف الجميلة

- شكرًا لمن أسعدنا كثيرًا



هذا المقطع ٨ دقائق لاهداف عمر السومه في الديربيات والكلاسيكوهات 💚😨@omaralsomah

#شكرا_عمر_السومهpic.twitter.com/yDPOL1aYto — ماجد الاهلاوي 🇧🇭 (@c_majid10) July 16, 2023

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يذكر أن عمر السومة الملقب بـ"العقيد" بدأ مسيرته الكروية مع فريق الفتوة السوري، وبعدها انتقل إلى نادي القادسية الكويتي عام 2011، ولعب معه 3 سنوات، قبل أن ينضم إلى صفوف نادي الأهلي، الذي قدم معه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، فقد دافع "العقيد" عن ألوان "الراقي" في 240 مباراة بكل المسابقات، وأحرز 193 هدفا، وقدم 30 تمريرة حاسمة، وحصد لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات، وتوج بـ4 ألقاب، هي: الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي.

المصدر: "okaz.com"