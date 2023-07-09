قطر تودع "الكأس الذهبية" بهزيمة ساحقة (فيديو)

خرج المنتخب القطري من الدور ربع النهائي لبطولة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف" المقامة في الولايات المتحدة وكندا.

ومني "العنابي" القطري بهزيمة ساحقة أمام نظيره البنمي بأربعة اهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد، على ملعب "AT&T Stadium" في أرلينغتون بمدينة دالاس غرب ولاية تكساس الأمريكية.

تقلت الشباك القطرية هدفا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، سجله اللاعب البنمي إدجار بارسيناس بتسديدة رأسية رائعة.

بينما تكفل المهاجم البنمي إسماعيل دياز بتسجيل ثلاثة اهداف متتالية "هاتريك" في الشوط الثاني، عند الدقائق (56، 63، 66) من زمن اللقاء.

وسيكون منتخب بنما في الدور قبل النهائي للبطولة بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي كندا وأمريكا، مستضيفي البطولة.

كما حجز المنتخب المكسيكي مقعدا له في دور الأربعة الكبار، على حساب نظيره الكوستاريكي، إثر فوزه عليه بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الأحد أيضا، على الملعب ذاته.

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وسيكون منتخب المكسيك في الدور نصف النهائي لبطولة "الكأس الذهبية" بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي جواتيمالا وجامايكا.

المصدر: RT