قطر تودع "الكأس الذهبية" بهزيمة ساحقة (فيديو)
خرج المنتخب القطري من الدور ربع النهائي لبطولة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف" المقامة في الولايات المتحدة وكندا.
ومني "العنابي" القطري بهزيمة ساحقة أمام نظيره البنمي بأربعة اهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد، على ملعب "AT&T Stadium" في أرلينغتون بمدينة دالاس غرب ولاية تكساس الأمريكية.
تقلت الشباك القطرية هدفا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، سجله اللاعب البنمي إدجار بارسيناس بتسديدة رأسية رائعة.
بينما تكفل المهاجم البنمي إسماعيل دياز بتسجيل ثلاثة اهداف متتالية "هاتريك" في الشوط الثاني، عند الدقائق (56، 63، 66) من زمن اللقاء.
▶️ ¡Los momentos más destacados del partido entre 🇵🇦 @fepafut y 🇶🇦 @QFA_EN están aquí! ⚽📹— Gold Cup (@GoldCup) July 9, 2023
📰 Crónica del juego https://t.co/semcUjpnyZ 👈#CopaOropic.twitter.com/Iw4mqKoPRF
وسيكون منتخب بنما في الدور قبل النهائي للبطولة بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي كندا وأمريكا، مستضيفي البطولة.
كما حجز المنتخب المكسيكي مقعدا له في دور الأربعة الكبار، على حساب نظيره الكوستاريكي، إثر فوزه عليه بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الأحد أيضا، على الملعب ذاته.
👀🤳 Revive los momentos más emocionantes del duelo entre 🇲🇽 @miseleccionmx y 🇨🇷 @fedefutbolcrc 🎥 ⚽— Gold Cup (@GoldCup) July 9, 2023
📰 Crónica del juego https://t.co/oKLZ71A9NN 👈#CopaOropic.twitter.com/Wqd6uue9vK
وسيكون منتخب المكسيك في الدور نصف النهائي لبطولة "الكأس الذهبية" بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي جواتيمالا وجامايكا.
المصدر: RT