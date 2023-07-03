صاحب هدف قطر "الذهبي" يحذر "العنابي" من مواجهة ربع نهائي "الكأس الذهبية"

أعرب مهاجم المنتخب القطري، حازم أحمد شحاتة، عن سعادته الغامرة بتأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي لبطولة "الكأس الذهبية"، بعد الفوز على المكسيك (1-0) فجر اليوم الاثنين.

وأحرز حازم أحمد شحاتة هدف الفوز الوحيد "للعنابي" عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "ليفيس" بمدينة "سانتا كلارا" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة "الكأس الذهبية" لاتحاد "الكونكاكاف".

وقال حازم أحمد شحاتة في تصريحات للإعلاميين عقب المباراة: "أشعر بسعادة بالغة بعد تأهلنا للمرحلة المقبلة من البطولة، لقد كانت مباراة كبيرة بالنسبة لنا، نجحنا خلالها في تحقيق الهدف المطلوب وهو الفوز والتأهل".

وأضاف: "لم يكن لدينا أي خيار سوى الفوز على المكسيك وانتظار نتيجة مباراة هايتي وهندوراس من أجل التأهل، وأعتقد أن العنابي استحق الصعود بناء على ما قدمه طوال مباريات الدور الأول".

وعن الهدف الذي سجله وصعد بالعنابي، قال المهاجم القطري: "إنه أمر رائع للغاية أن أسجل هدفا على هذا الملعب الكبير، وأمام هذا الحشد من الجماهير".

وعن المواجهة المقبلة في الدور ربع النهائي للبطولة، قال حازم شحاته: "ستكون بالتأكيد صعبة خاصة في ظل الغيابات التي نعاني منها على مستوى اللاعبين بسبب الإصابات وعقوبات الإيقاف، لكننا سنبذل أقصى ما في وسعنا لمواصلة المشوار".

واحتل منتخب قطر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية (B) برصيد 4 نقاط، ورافق نظيره المكسيكي، صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، إلى دور الثمانية الكبار لبطولة "الكأس الذهبية" لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف"، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وسيكون "العنابي" في الدور ربع النهائي للبطولة، بانتظار بطل المجموعة الثالثة، التي يتصدرها منتخب بنما برصيد 6 نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام مارتينيك، ومن ثم كوستاريكا والسلفادور برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وسيواجه منتخب بنما نظيره السلفادوري، فجر الثلاثاء، بينما ستجمع المباراة الثانية منتخبي كوستاريكا ومارتينيك.

المصدر: وسائل إعلام