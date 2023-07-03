شاهد.. قطر تفجر مفاجأة كبيرة في بطولة "الكأس الذهبية"

حقق منتخب قطر مفاجأة من العيار الثقيل بصعوده إلى الدور ربع النهائي لبطولة الكأس الذهبية، بعد فوزه على نظيره المكسيكي (1-0)، فجر اليوم الاثنين، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ويدين العنابي القطري بالفضل في انتصاره الكبير لمهاجمه حازم أحمد شحاتة، الذي أحرزه هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما على ملعب "ليفيس" بمدينة "سانتا كلارا" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ورفع منتخب قطر رصيده إلى 4 نقاط وتقدم إلى مركز الوصافة في المجموعة الثانية (B) ليرافق نظيره المكسيكي، صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط، إلى دور الثمانية الكبار لبطولة "الكأس الذهبية" لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف"، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

واستفاد العنابي القطري من هزيمة منتخب هايتي أمام نظيره الهندوراسي بهدف مقابل هدفين، ليودعا البطولة معا.

المصدر: RT