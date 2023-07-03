أول تعليق لكيروش على إنجاز قطر

صرح البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب قطر، بأن لاعبيه خاضوا المباراة بروح قتالية عالية واستحقوا الفوز الثمين على منتخب المكسيك، وبلوغ دور الثمانية لبطولة "الكأس الذهبية".

ونجح العنابي القطري في الظفر ببطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة "الكأس الذهبية"، بعد فوزه على نظيره المكسيكي (1-0) فجر اليوم الاثنين، على ملعب "ليفيس" بمدينة "سانتا كلارا" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات.

وقال كيروش في تصريحات للإعلاميين عقب المباراة: "أهنئ اللاعبين على هذا الفوز الغالي على منتخب قوي بحجم المكسيك".

وأضاف: "لاعبو قطر كانوا رائعين للغاية، لقد بذلوا مجهودا كبيرا طوال اللقاء ولعبوا بروح قتالية عالية استحقوا عليها الفوز الثمين".

وحول توقعاته بالفوز على منتخب بحجم المكسيك، قال مدرب قطر: "بالطبع المنتخب المكسيكي فريق كبير ولديه نجوم على أعلى مستوى، ولكننا فعلناها اليوم".

وعن مباراة ربع النهائي المقبلة، أوضح المدرب البرتغالي: "سنحاول مواصلة المسيرة، فرصنا قائمة في استكمال المشوار ولن ندخر جهدا من أجل تحقيق المزيد".

وحرص المدرب المخضرم كارلوس كيروش (70 عاما) على إهداء الفوز على المكسيك إلى روح سعيد المسند المستشار الفني للمنتخبات القطرية السابق والذي توفي قبل أيام.

ويشارك المنتخب القطري في نهائيات بطولة "الكأس الذهبية" الخاصة بمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي "الكونكاكاف"، كمنتخب ضيف للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في نسخة 2021 التي احتل فيها المركز الرابع.

وانطلقت مباريات بطولة "الكأس الذهبية 2023" يوم 24 يونيو الماضي وتستمر حتى 16 يوليو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

المصدر: وكالات