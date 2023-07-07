لقطة عاطفية للتركي أردا غولر مع والدته.. وأخرى محرجة مع رئيس ريال مدريد (فيديو)

شهد حفل تقديم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة لاعبه الجديد، التركي أردا غولر، واقعة طريفة ومحرجة بعض الشيء، وأخرى عاطفية جدا للموهبة الشابة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على موقع "تويتر" مقطع فيديو للقطة عاطفية، يمسح فيها اللاعب الشاب أردا غولر دموع والدته، التي ردت بقبلة.

وفي لقطة أخرى، تعرض أردا غولر لموقف محرج عندما صعد إلى المسرح مبكرا قبل انتهاء رئيس مجلس إدارة فريق ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، من إلقاء كلمته، ليقف اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، بجانبه إلى حين انتهاء كلمة رئيس الميرنغي.

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وانضم أردا غولر إلى صفوف ريال مدريد بعقد لمدة 6 مواسم، قادما من صفوف فنربخشة التركي، حيث سيرتدي قميص "الميرينغي" رقم 24.

المصدر: "twitter/realmadrid"