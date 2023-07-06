أوزيل يعلق على خطف ريال مدريد "ميسي تركيا" من برشلونة.. ممن هو أردا غولر؟

نجح نادي ريال مدريد في ضم اللاعب التركي الشاب، أردا غولر، إلى صفوفه، قادما من نادي فنربخشة، بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي برشلونة على اللاعب الشاب الملقب بـ"ميسي تركيا".

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على منصة "تويتر" صورة مشتركة للاعبه الألماني السابق، مسعود أوزيل، المنحدر من عائلة كردية مهاجرة من تركيا، مع أردا غولر، وتعليقه على صفقة التعاقد معه، قائلا: "أردا غولر سيصبح نجما عالميا".

وأعلن نادي ريال مدريد اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع أردا غولر، وأنه سيتم تقديم الموهبة التركية، كلاعب جديد في صفوف "الميرنغي" ظهر غد الجمعة.

🧨 @10ardaguler 🧨

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✨ https://t.co/zwKkTy0LsTpic.twitter.com/2T6wOlBFMC — ريال مدريد (@realmadridarab) July 6, 2023

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ولد أردا غولر في 25 فبراير 2005، حيث يلعب في مركز خط الوسط، ويعتبر من أبرز اللاعبين الصاعدين حول العالم.

ونشأ أردا غولر مع نادي فنربخشة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2021. ومنذ ذلك الحين شارك في 51 مباراة حيث استطاع تسجيل 9 أهداف خلالها وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وحقق اللاعب الشاب مع نادي فنربخشة لقب بطل كأس تركيا، هذا العام، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ضمن المسابقة.

وشارك أردا غولر أيضا في 4 مباريات مع منتخب تركيا، حيث أحرز خلالها هدفا واحدا، وكان ظهوره الدولي الأول في نوفمبر 2022.

المصدر: وكالات