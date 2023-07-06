رسميا.. ريال مدريد يتعاقد مع "ميسي" تركيا

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، رسميا التعاقد مع الموهبة التركية أردا غولر لمدة ستة مواسم، قادما من صفوف نادي فنربخشة التركي لكرة القدم.

وقال ريال مدريد في بيان عبر لموقعه الرسمي: "اتفق ريال مدريد وفنربخشة على صفقة اللاعب أردا غولر، والذي سيرتبط بنادينا لمدة 6 مواسم".

وأضاف: "سيقام غدا، الجمعة 7 يوليو، الساعة 12:00 ظهرا (بتوقيت إسبانيا) في مدينة ريال مدريد، حفل تقديم أردا غولر كلاعب جديد في ريال مدريد".

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وسيدفع ريال مدريد 20 مليون يورو ثابتة، مع وضع 20% نسبة من إعادة البيع، ومتغيرات إضافية خاصة بأداء اللاعب والضرائب وفقا لتقارير صحفية.

وواجه ريال مدريد منافسة شرسة من غريمه التقليدي برشلونة على النجم الشاب الملقب بـ"ميسي" تركيا، والذي عبر عن رغبته في ارتداء قميص "الميرينغي".

وأصبح أردا غولر خامس صفقة لريال مدريد هذا الصيف بعد فران غارسيا وإبراهيم دياز وجود بيلينجهام وخوسيلو.

المصدر: "realmadrid.com"