تفاصيل العرض السعودي الضخم لضم برناردو سيلفا

ظهرت تفاصيل مثيرة عن العرض الذي تلقاه البرتغالي برناردو سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل الانتقال للدوري السعودي هذا الصيف.

وارتبط برناردو سيلفا طوال الفترة الماضية، بالانتقال لبرشلونة الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل رغبة كلا الفريقين في التعاقد معه.

ورفض البرتغالي في الصيف الماضي، الانتقال لباريس سان جيرمان، مفضلا مشروع برشلونة، ولكن مانشستر سيتي رفض السماح له بالرحيل حينها.

وكشفت شبكة "فوت ميركاتو"، أن الهلال السعودي قدم عرضا مغريا لبرناردو سيلفا يتضمن حصوله على نحو 900 ألف يورو في الأسبوع، بينما يحصل في فريقه الحالي على 175 ألف يورو .

وبالإضافة إلى إغراء برناردو سيلفا، فإن العرض السعودي يتضمن حصول مانشستر سيتي على قرابة 62 مليون يورو مقابل تخليه عن خدمات نجمه البرتغالي.

وأشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن برناردو سيلفا قد يوافق على الانتقال للهلال، بسبب الفارق المادي الكبير بين راتبه الحالي مع مان سيتي وما سيحصل عليه مع الهلال.

وقال برناردو سيلفا تعليقا على مستقبله، قبل أسبوعين: "بصراحة.. لا أعلم، سنرى ما سيحدث في الأسابيع القليلة المقبلة، أريد فقط الاستمتاع بهذه

للحظة".

وشارك برناردو سيلفا الموسم الماضي، في تتويج مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية، وهي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس اتحاد إنجلترا.

المصدر: وكالات