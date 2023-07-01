فابريغاس يعلن اعتزاله لعب كرة القدم تمهيدا لدخوله معترك التدريب

أعلن لاعب وسط منتخب إسبانيا السابق، سيسك فابريغاس، اليوم السبت، عن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعمر السادسة والثلاثين تمهيدا لدخوله معترك التدريب.

وقال فابريغاس، لاعب أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني سابقا، على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد 21 عاما قضيتها لاعبا محترفا حان الوقت لكي أعلن اعتزالي".

Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas...



No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como.

He levantado la Copa del Mundo, dos… pic.twitter.com/gCmk8bRTVk — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) July 1, 2023

وتابع "سيبقى (مشواري) رحلة لا يمكن نسيانها. أريد توجيه الشكر من كل قلبي إلى جميع زملائي، المدربين الذين أشرفوا علي والمديرين الرياضيين والرؤساء ومالكي الأندية وأنصار الفرق ومدير أعمالي".

وحقق فابريغاس سجلا ناصعا في الملاعب الكروية، حيث أحرز كأس العالم مع منتخب بلاده عام 2010، وكأس أوروبا مرتين عامي 2008 و2012، بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية في صفوف الفرق التي دافع عن ألوانها.

وسيستهل فابريغاس مسيرته التدريبية بالإشراف على الفريق الرديف في نادي كومو الإيطالي من الدرجة الثانية، الذي لعب في صفوفه مؤخرا.

المصدر: أ ف ب