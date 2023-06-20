رسميا.. الاتحاد القطري يصدر بيانا بشأن "واقعة" انسحاب نيوزيلندا

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، لتوضيح حقيقة ما حدث خلال الشوط الأول للمباراة الودية أمام منتخب نيوزيلندا، الذي رفض استكمالها يوم أمس الاثنين، في النمسا.

وقال الاتحاد القطري في البيان إنه تواصل مع يوسف، وأكد أنه تبادل الكلمات مع لاعب نيوزيلندا، من دون توجيه أي إساءات أو عبارات عنصرية، بل على العكس، فقد تعرض يوسف لممارسات عنصرية من قبل لاعبي نيوزيلندا خلال الشوط الأول.

وأوضح البيان أن الاتحاد القطري سيأخذ الحادثة على محمل الجد، للوقوف ضد العنصرية بجميع أشكالها، كما دعا الاتحاد مجتمع كرة القدم الدولي إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي للعنصرية والتمييز داخل الملاعب وخارجها.

ويذكر أن منتخب نيوزيلندا رفض استكمال الشوط الثاني للمباراة، بعد أن دخل أحد لاعبيه في مناوشات مع لاعب منتخب قطر، يوسف عبد الرزاق يوسف، إذ قال قائد نيوزيلندا، جوي بيل، إن أحد زملائه تعرض لـ"شتائم عنصرية".

📄- بيان صحفي حول مباراة منتخبنا الوطني و منتخب نيوزيلندا، والتي جمعت المنتخبين في 19 يونيو 2023 لتوضيح ما حدث خلال المباراة. pic.twitter.com/aVad3j2q0g — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) June 20, 2023

ويستعد منتخب قطر للمشاركة في نهائيات بطولة "الكأس الذهبية 2023" لمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف"، المقررة في الولايات المتحدة ابتداء من 24 يونيو الجاري وحتى 16 يوليو المقبل، وهي المرة الثانية تواليا التي سيشارك فيها "العنابي" كضيف في هذه البطولة.

المصدر: "twitter/QFA"