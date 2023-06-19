كيروش يكشف سبب رفض نيوزيلندا لعب الشوط الثاني لمواجهة قطر (فيديو)

صرح البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب القطري، بأنهم تفاجأوا بقرار منتخب نيوزيلندا بعدم استكمال الشوط الثاني من المباراة الودية بينهما، اليوم الاثنين في النمسا.

وقال كارلوس كيروش في تصريحات لمراسل قنوات "الكأس" القطرية في النمسا حول الحادثة: "تفاجأنا من قائد نيوزيلندا الذي جاء إلينا وأخبرنا بأن اللاعبين لن يعودوا إلى الملعب للعب الشوط الثاني بسبب تلقي زميل لهم لعبارات شتم".

وأضاف المدرب البرتغالي: "قال القائد إنه ورفاقه يدعمون زميلهم ويصرون على عدم اللعب في الشوط الثاني.. من جهتنا، نحن ندعم لاعبنا.. كل ما حصل هو تبادل لعبارات بين لاعبين اثنين فقط، هذا أمر لا يمكن فهمه، أعتقد أن هذه الحالة سيتم دراستها من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم".

فيديو | كارلوس كيروش مدرب منتخبنا الوطني : فوجئنا في وقت الإستراحة بين شوطي المباراة بقائد منتخب نيوزيلندا يخبرنا بأن زملائه يرفضون استكمال المباراة الودية !#قطر_نيوزيلنداpic.twitter.com/JQkfcBbjdU — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 19, 2023

ورفع لاعبو منتخب قطر لافتة قبل بدء مباراتهم الودية أمام نيوزيلندا، ينعون فيها سعيد المسند، المستشار الفني للمنتخبات القطرية الذي فارق الحياة يوم السبت الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب على اللافتة: "الله يغفر لك ويرحمك يا أبو سعد"، حيث شارك برفع اللافتة لاعبو منتخب قطر والجهاز الفني والإداري.

فيديو | لاعبو منتخبنا الوطني قاموا برفع لافتة قبل بدء مباراتهم الودية مع نيوزيلندا ينعون بها رحيل سعيد المسند المستشار الفني للمنتخبات الوطنية pic.twitter.com/IXHGkvPpYi — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 19, 2023

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ويستعد المنتخب القطري للمشاركة في نهائيات بطولة الكأس الذهبية الخاصة بمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي "الكونكاكاف"، كمنتخب ضيف للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في نسخة 2021 التي احتل فيها المركز الرابع.

وسيستهل منتخب قطر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب هايتي في إطار مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي المكسيك وهندوراس.

وستقام بطولة "الكأس الذهبية 2023" في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين يومي 24 يونيو الجاري و16 يوليو المقبل.

المصدر: "twitter/alkasschannel"