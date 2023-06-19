منتخب قطر يتعرض لضربة قوية قبل أيام من مشاركته في بطولة الكأس الذهبية

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن إصابة المهاجم أحمد علاء خلال معسكر "العنابي" في النمسا، استعدادا للمشاركة بالكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وقال الاتحاد القطري عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تضمن التقرير الطبي أن إصابة اللاعب تحتاج لمدة 3 أسابيع للعودة للملاعب وتكملة العلاج وبالتالي من المقرر أن يغادر أحمد علاء معسكر المنتخب عائدا إلى الدوحة لتلقي العلاج اللازم".

بناءً على التقرير الطبي للجهاز الطبي في المنتخب تبين إصابة لاعب منتخبنا الوطني أحمد علاء في معسكر المنتخب في النمسا.



دعواتنا للاعب بسلامة والشفاء العاجل. pic.twitter.com/SsvKdHOka1 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) June 19, 2023

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وستقام بطولة الكأس الذهبية 2023 في أمريكا وكندا خلال الفترة ما بين يومي 24 يونيو الجاري و16 يوليو المقبل.

وتشهد البطولة الخاصة بمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى مشاركة قطر كمنتخب ضيف.

وسيستهل منتخب قطر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب هايتي في إطار مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي المكسيك وهندوراس.

المصدر: "twitter/QFA"