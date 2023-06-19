الأردن يقلب الطاولة على جامايكا بثنائية

حول منتخب الأردن تأخره بهدف إلى فوز على نظيره الجامايكي (2-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب "فينر نيوشتات" بالعاصمة النمساوية فيينا.

ووضع الجامايكي كوري بوركي، لاعب نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي، بلاده في المقدمة بهدف سجله من خلال ركلة جزاء، قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

ورد النشامى الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين علي علوان، ومحمود مرضي في الدقيقتين 56 و63 على التوالي.

وكان منتخب الأردن قد خسر أمام نظيره الصربي بنتيجة 2-3 أيضا، ضمن معسكره الذي اختتم في النمسا، في إطار تحضيراته لخوض نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر، وتصفيات مونديال 2026 أواخر العام الجاري.

ويذكر أن قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، قد أوقعت الأردن في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

المصدر: RT