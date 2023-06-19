الأرجنتين تكتفي بثنائية في شباك إندونيسيا (فيديو)

فاز المنتخب الأرجنتيني على مضيفه الإندونيسي بنتيجة 2-0 في المباراة الدولية الودية لكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب "جيلورا بونج كارنو" في العاصمة جاكارتا.

ووقع على ثنائية "التانغو" كل من لاعب خط الوسط لياندرو باريديس، والمدافع كريستيان روميرو في الدقيقتين 38 و55 على الترتيب.

روميرو يضيف الثاني لبطل العالم

الأرجنتين 2 إندونيسيا 0#الأرجنتين_إندونيسياpic.twitter.com/VYPxsd53OF — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) June 19, 2023

وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن هذه المباراة، بعد أن قاد بطل مونديال قطر 2022 منتخب بلاده للفوز على منتخب أستراليا (2-0) وديا أيضا، على ملعب العمال بالعاصمة الصينية بكين.

واحتاج ميسي إلى 80 ثانية فقط لتسجيل هدف التقدم لبلاده ضد منتخب أستراليا، وهو أسرع هدف يسجله "البرغوث" خلال مسيرته مع "التانغو".

ويذكر أن ليونيل ميسي (35 عاما) يعتبر الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني برصيد 103 هدفا، سجلها خلال 175 مباراة، وهو أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب "التانغو" أيضا.

المصدر: RT