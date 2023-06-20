العراق يهزم إيران في نهائي غرب آسيا (فيديو)

توج المنتخب العراقي بلقب بطل مسابقة غرب آسيا تحت 23 سنة، على حساب نظيره الإيراني بفوزه عليه بركلات الترجيح في النهائي الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة بغداد.

ووضع اللاعب الإيراني سين جودارزي بلاده في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 31، ورد العراقي حسين عبد الله اللاوندي بهدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا للضائع للشوط الأول للقاء.

منتخب العراق يعود بهدف التعادل..



هل دخلت الكرة المرمى في المرة الأولى أم الثانية؟#العراق_إيران#بطولة_غرب_آسيا_تحت_23pic.twitter.com/sHUbcbGRSs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 20, 2023

المنتخب العراقي يفوز بالبطولة



شاهد ركلة الترجيح الأخيرة والفرحة الكبيرة #العراق_إيران#بطولة_غرب_آسيا_تحت_23pic.twitter.com/Jhcd6cM8HS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 20, 2023

المنتخب العراقي يفوز بالبطولة



شاهد ركلة الترجيح الأخيرة والفرحة الكبيرة #العراق_إيران#بطولة_غرب_آسيا_تحت_23pic.twitter.com/Jhcd6cM8HS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 20, 2023

وحسم منتخب "أسود الرافدين" النتيجة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، على ملعب المدينة الدولي في بغداد.

المصدر: RT