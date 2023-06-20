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لا غالب ولا مغلوب في مواجهة الجزائر وتونس (فيديو)

الرياضة

لا غالب ولا مغلوب في مواجهة الجزائر وتونس (فيديو)
Legion-Media /Zoonar
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ساد التعادل الإيجابي بين المنتخب الجزائري وضيفه التونسي بنتيجة 1-1 في المباراة الدولية الودية لكرة القدم، التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء على أرضية ملعب 19 ماي 1956 بمدينة عنابة.

سجل المدافع التونسي، منتصر طالبي، هدف التقدم لـ"نسور قرطاج" مبكرا في الدقيقة 13، ليرد الجزائري رياض محرز بهدف التعادل بحلول الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

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المصدر: RT 

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