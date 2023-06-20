لا غالب ولا مغلوب في مواجهة الجزائر وتونس (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي بين المنتخب الجزائري وضيفه التونسي بنتيجة 1-1 في المباراة الدولية الودية لكرة القدم، التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء على أرضية ملعب 19 ماي 1956 بمدينة عنابة.

سجل المدافع التونسي، منتصر طالبي، هدف التقدم لـ"نسور قرطاج" مبكرا في الدقيقة 13، ليرد الجزائري رياض محرز بهدف التعادل بحلول الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

هدف تونس الأول على الجزائرpic.twitter.com/hp6u5mx3Xe — ياسين LFC (@lfc00966) June 20, 2023

📹| رياض محرز يسجل هدف التعادل لمنتخب الجزائر على منتخب تونس.pic.twitter.com/2DnejWYoR0 — Insider City (@InsiderCity_Ar) June 20, 2023

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المصدر: RT