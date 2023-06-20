سوريا تسقط أمام فيتنام

سقط المنتخب السوري أمام مضيفه الفيتنامي بهدف وحيد، في المباراة الدولية الودية لكرة القدم التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن تحضيراتهما لنهائيات بطولة كأس أمم آسيا 2024 في قطر.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم للاعب توان هاي فوم، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لهم بحلول الدقيقة 49 من اللقاء.

وأوقعت قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، سوريا في المجموعة الثانية (B) إلى جانب كل من منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند، في حين سيلعب منتخب فيتنام ضمن المجموعة الرابعة (D) إلى جانب كل من اليابان وإندونيسيا والعراق.

المصدر: RT