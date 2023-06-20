"الفدائي" الفلسطيني ينهزم أمام "التنين" الصيني

خسر المنتخب الفلسطيني أمام مضيفه الصيني بنتيجة 0-2 في المباراة الدولية الودية لكرة القدم التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "باراكودا باي ستاديوم" بمدينة داليان الصينية.

ووقع ثنائية "التنين" الصيني كل من اللاعبين، وو لي وتياس برونينغ في الدقيقتين 34 و65 على الترتيب.

وكانت هذه التجربة الودية الثانية للمنتخبين ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحالية، حيث تأتي ضمن تحضيراتهما لنهائيات بطولة كأس أمم آسيا المؤجلة للعام المقبل.

وتعادل منتخب فلسطين، الذي يشرف عليه المدرب التونسي مكرم دبوب، مع نظيره الإندونيسي من دون أهداف يوم الأربعاء الماضي، بينما فاز المنتخب الصيني على ميانمار بأربعة أهداف من دون رد يوم الجمعة الماضي.

ويذكر أن قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، أوقعت فلسطين في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ، بينما سيلعب منتخب الصين ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من قطر وطاجكستان ولبنان.

المصدر: RT