اتحاد جدة السعودي يوقع مع "الحكومة" لثلاثة مواسم

وقع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما عقدا للانتقال لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لمدة 3 سنوات، الثلاثاء، وفقا لمصدر في نادي مدينة جدة.

وقال المصدر المقرب من المفاوضات والذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للإعلام "بنزيما وقع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل"، دون تحديد قيمة الصفقة.

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وقرر بنزيما الملقب بـ"الحكومة" وضع حد لمسيرته في ريال مدريد، بعد 14 موسما ومسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب في النادي الملكي.

وكانت تقارير إسبانية ربطت انضمام كريم إلى الاتحاد براتب سنوي يقدر بقيمة 100 مليون يورو.

ومن المقرر أن يظهر بنزيما في الاتحاد خلال الساعات القليلة القادمة، لكن مع ظهوره في مدريد للمرة الأخيرة، حيث سيقيم "الملكي"حفل وداع لمهاجمه الفرنسي في المدينة الرياضية "فالديبيباس"، وينطلق الحفل في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

ولعب بنزيما لقميص ريال مدريد مدة 14 عاما منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وتوج بنزيما مع "الملكي" بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

المصدر: "وسائل إعلام"