بنزيما يظهر رفقة رئيس نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

كشف لقطات مصورة اجتماعا جرى بين الفرنسي كريم بنزيما مع وفد نادي الاتحاد السعودي الممثل في رئيسه أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي في أحد المطاعم بإسبانيا.

ونشر الفيديو على حساب البرنامج الإسباني الشهير "التشيرينغيتو" على "تويتر"، مساء الاثنين، وظهر فيه الحائلي رئيس النادي السعودي وهو يرحل مبتسما من المطعم قبل أن يخرج نائبه الكعكي سريعا، ثم تبعهما بنزيما إلى سيارته الخاصة، قبل أن يتوقف قليلا لالتقاط الصور مع بعض المشجعين.

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ويأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة على كشف خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، أن النجم الفرنسي بنزيما وقع على عقد مع نادي الاتحاد السعودي يمتد حتى عام 2025.

وأضاف فابريزيو رومانو، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أن العقد يتضمن كذلك خيار التمديد لموسم آخر.

ولم يعلن نادي الاتحاد حتى الآن أي تفاصيل بشكل رسمي عن التعاقد مع بنزيما.

وينتظر بنزيما، حال إتمام التعاقد، المشاركة في كأس العالم للأندية مجددا في النسخة المقبلة رفقة بطل الدوري السعودي.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة في شهر ديسمبر المقبل.

وبات بنزيما رابع لاعب يرحل عن صفوف النادي الملكي، بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإدين هازارد.

ولعب بنزيما لقميص ريال مدريد مدة 14 عاما منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وتوج بنزيما مع "الملكي" بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

المصدر: "وسائل إعلام"