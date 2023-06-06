بعد حفل الوداع.. بنزيما يلقي كلمة الرحيل عن ريال مدريد وتعليق "مؤثر" من بيريز

أقام نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، حفل وداع للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما تكريما له، بعد 14 عاما قضاها داخل أسوار "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي.

وشارك كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، في 648 مباراة بقميصه، سجل خلالها 353 هدفا، إضافة إلى 165 تميريرة حاسمة، وفاز معه بـ25 لقبا.

وقال كريم بنزيما في رسالته الأخيرة: "من الصعب التحدث، هناك الكثير من المشاعر، أردت أن أشكر ريال مدريد وزملائي في الفريق، لقد كانت رحلة جيدة في حياتي".

وأضاف: "كنت محظوظا بما يكفي لتحقيق حلم طفولتي بفضل بيريز، عندما كان عمري 21 عاما فقط، ذهبت إلى منزلي مع والدي، عندما رأيتك قلت: إنه الرجل الذي أحضر زيزو ​​ورونالدو والآن يريدني في فريقه، شكرا جزيلا لك على ذلك".

وواصل المهاجم الفرنسي: "لن أنسى ريال مدريد أبدا، لأن ذلك مستحيل، إنه أفضل ناد في العالم وفي التاريخ، إنه جيد كما هو الآن، حان الوقت لي كي أغادر اليوم ولدي قصة أخرى، ولكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو ما فزت به هنا، كما قلت، في اليوم الأول الذي جئت فيه إلى هنا، سأقولها مرة أخرى: 1، 2، 3 هلا مدريد".

وأتم بنزيما: "إنه يوم حزين قليلاً لأنني أترك هذا النادي وهذا يؤلمني، كان حلمي في رأسي، لقد وقعت في مدريد وأردت أن أنهي مسيرتي في مدريد، لكن الحياة تمنحك أحياناً فرصة أخرى وقد انتهزتها مع جميع أفراد عائلتي".

وتحدث فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عقب الحفل، قائلا: "عندما وصلت كنت تقريبا طفلا واليوم تغادر كواحد من أعظم أساطيرنا. ستبقى أسطورتك إلى الأبد كقصة حب جميلة بين بنزيما وريال مدريد".

وأضاف: "اليوم هو يوم صعب للغاية بالنسبة لي، إنه يوم يعيد ذكريات وعواطف السنوات الـ14 الماضية، وهو أيضا يوم المشاعر والعواطف لجميع المدريديستا".

وأكمل بيريز: "بدأت فترة الترقب الهائلة قبل 14 عاما لجميع المدريديستا، وهي واحدة من أكثر فترات الترقب إثارة للإعجاب في تاريخنا البالغ 121 عاما".

ووقع كريم بنزيما (35 عاما) عقدا للانتقال لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لمدة 3 سنوات، اليوم الثلاثاء، وفقا لمصدر في نادي مدينة جدة.

وقال المصدر المقرب من المفاوضات والذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للإعلام "بنزيما وقع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل"، دون تحديد قيمة الصفقة.

وكانت تقارير إسبانية ربطت انضمام كريم إلى الاتحاد براتب سنوي يقدر بقيمة 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات