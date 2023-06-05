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بنزيما يوقع لاتحاد جدة السعودي

الرياضة

بنزيما يوقع لاتحاد جدة السعودي
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وقع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عقود انتقاله لاتحاد جدة، لتدعيم صفوف العميد في الموسم المقبل، بحسب تقارير صحفية اليوم الاثنين.

وأعلن الميرنغي في بيان رسمي أمس الأحد، رحيل بنزيما عن الفريق، بعد مسيرة مميزة استمرت 14 عاما في "سانتياغو بيرنابيو".

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "وقع كريم بنزيما على الجزء الرئيسي من عقود انتقاله إلى اتحاد جدة".

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وأضاف: "عقد بنزيما مع اتحاد جدة سيمتد حتى يونيو 2025، ويشمل خيار التمديد لموسم إضافي".

وتابع: "سيكون راتب بنزيما قريبا من 200 مليون يورو سنويا، شاملا العقود التجارية، والمتغيرات".

وختم: "بنزيما سيودع جماهير ريال مدريد، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي ثم سيسافر إلى السعودية".

المصدر: "وسائل إعلام"

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