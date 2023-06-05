بنزيما يوقع لاتحاد جدة السعودي

وقع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عقود انتقاله لاتحاد جدة، لتدعيم صفوف العميد في الموسم المقبل، بحسب تقارير صحفية اليوم الاثنين.

وأعلن الميرنغي في بيان رسمي أمس الأحد، رحيل بنزيما عن الفريق، بعد مسيرة مميزة استمرت 14 عاما في "سانتياغو بيرنابيو".



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "وقع كريم بنزيما على الجزء الرئيسي من عقود انتقاله إلى اتحاد جدة".

🚨🇸🇦 Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!



Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.



Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

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وأضاف: "عقد بنزيما مع اتحاد جدة سيمتد حتى يونيو 2025، ويشمل خيار التمديد لموسم إضافي".

وتابع: "سيكون راتب بنزيما قريبا من 200 مليون يورو سنويا، شاملا العقود التجارية، والمتغيرات".

وختم: "بنزيما سيودع جماهير ريال مدريد، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي ثم سيسافر إلى السعودية".

المصدر: "وسائل إعلام"