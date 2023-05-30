لماذا رفض لاعبو أهلي جدة الاحتفال بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي؟! (فيديو)

رفض لاعبو نادي أهلي جدة الاحتفال بفوز الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي لهذا الموسم، عقب تصدرهم جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 72 نقطة.

ونال لاعبو نادي أهلي جدة الميداليات الذهبية ثم صعدوا لمنصة التتويج، وعند تسلمهم درع المسابقة لم يظهروا علامات الاحتفال برفع الدرع عاليا كما جرت العادة، بل اكتفوا بالتقاط صورة تذكارية، ثم غادروا أرض الملعب سريعا.

وأثار هذا التصرف استياء مدرب الفريق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إذ وقف المدرب ومساعدوه لوحدهم في الملعب، واحتفلوا بمفردهم بتحقيق اللقب.

لاعبو أهلي جدة يرفضون الاحتفال بالتتويج بدوري يلو، وموسيماني يرفض ترك الملعب قبل التصوير مع اللقب 🏆pic.twitter.com/jwkTqHpa5x — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 29, 2023

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وعلق رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة، وليد معاذ، على عدم احتفال اللاعبين، في تصريحات لقناة "الرياضية السعودية": "النادي استحقاقاته أكبر، شاركنا في البطولة لظرف استثنائي، رجعنا لمكاننا الطبيعي تقديراً للجماهير التي تعبت معنا هذه السنة".

مضيفا: "الأهلي مر بانتصارات كبيرة، شهدها الكبير والصغير، كنا نتمنى اليوم نكون في مكاننا الطبيعي، إنّها أزمة والحمد لله تجاوزناها".

ورد وليد معاذ على سؤال المراسل، عما إذ كان حصول الفريق على اللقب يعتبر "أزمة" بالنسبة له، قائلا: "وجودنا في البطولة يعتبر أزمة، لأن الأهلي واضح للجميع وين مكانه، وهذا السبب وراء عدم الفرحة، نحترم مشاعر جماهيرنا ورغباتهم".

ويعتبر نادي أهلي جدة من الأندية العريقة في كرة القدم السعودية، إلا أنه هبط لمصاف الدرجة الأولى، الموسم الماضي، قبل أن يعود مجددا لدوري الأضواء.

المصدر: "وسائل إعلام"