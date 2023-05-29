"مكافأة بالملايين" من الوليد بن طلال للاتحاد بعد فوزه بلقب الدوري السعودي

أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمير الوليد بن طلال، عن "مكافأة بالملايين" للاعبي نادي الاتحاد بعد فوزهم بالدوري السعودي لكرة القدم (روشن).

وقال الأمير في منشور على "تويتر" :"نبارك لنادي الاتحاد تحقيق الفوز بدوري روشن السعودي لموسم 2022-2023، وأعلن عن مكافأة ثلاثة مليون ريال (800 ألف دولار) للنادي".

نبـارك لنادي #الاتحاد@ittihad تحقيق🏆#دوري_روشن_السعودي لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣



وأعـلن عن مكـافأة ثـلاثة مليـون ريال للنادي — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 27, 2023

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وتوج الاتحاد بطلا للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى، منذ عام 2009، بفوزه على مضيفه الفيحاء (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة، ويحسم لقب بطل الدوري لصالحه بعد أن أصبح بعيدا عن متناول وصيفه نادي النصر.

وتأهل الاتحاد إلى كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطل الدولة المضيفة، إذ تستضيف السعودية البطولة في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل وهي المشاركة الثانية له بعد الأولى، عام 2005، في اليابان.

المصدر: "وكالات"