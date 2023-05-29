 
مباشر

"مكافأة بالملايين" من الوليد بن طلال للاتحاد بعد فوزه بلقب الدوري السعودي

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vehc

أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمير الوليد بن طلال، عن "مكافأة بالملايين" للاعبي نادي الاتحاد بعد فوزهم بالدوري السعودي لكرة القدم (روشن).

وقال الأمير في منشور على "تويتر" :"نبارك لنادي الاتحاد تحقيق الفوز بدوري روشن السعودي لموسم 2022-2023، وأعلن عن مكافأة ثلاثة مليون ريال (800 ألف دولار) للنادي".

إقرأ المزيد
حجازي ينقذ مشجعين من السقوط اثناء احتفالات عارمة.. واستقبال تاريخي للاتحاد السعودي في جدة (فيديو)
حجازي ينقذ مشجعين من السقوط اثناء احتفالات عارمة.. واستقبال تاريخي للاتحاد السعودي في جدة (فيديو)

وتوج الاتحاد بطلا للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى، منذ عام 2009، بفوزه على مضيفه الفيحاء (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة، ويحسم لقب بطل الدوري لصالحه بعد أن أصبح بعيدا عن متناول وصيفه نادي النصر.

وتأهل الاتحاد إلى كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطل الدولة المضيفة، إذ تستضيف السعودية البطولة في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل وهي المشاركة الثانية له بعد الأولى، عام 2005، في اليابان.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما صرح به لافروف في مؤتمره الصحفي في نيروبي