 
مباشر
عاجل
نتائج غير رسمية... رجب طيب أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية

حجازي ينقذ مشجعين من السقوط اثناء احتفالات عارمة.. واستقبال تاريخي للاتحاد السعودي في جدة (فيديو)

الرياضة

حجازي ينقذ مشجعين من السقوط اثناء احتفالات عارمة.. واستقبال تاريخي للاتحاد السعودي في جدة (فيديو)
twitter/ittihad
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vear

حظيت بعثة نادي الاتحاد باستقبال جماهيري كبير لدى وصولها إلى جدة صباح اليوم الأحد، قادمة من مدينة المجمعة، بعد أن حسم لقب بطل دوري روسن السعودي لكرة القدم، من بوابة نادي الفيحاء.

وفاز نادي اتحاد جدة على مضيفه الفيحاء (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة، ويحسم لقب بطل الدوري لصالحه بعد أن أصبح بعيدا عن متناول وصيفه نادي النصر.

وحضر جمهور غفير إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، لاستقبال بعثة الاتحاد "العميد"، حيث احتشدت الجماهير حول اللاعبين الذين خرجوا بصعوبة بالغة.

وأحاطت الجماهير بالمدافع المصري أحمد حجازي قائد فريق الاتحاد الذي استطاع الهروب بمساعدة رجال الأمن، وفي لقطة أخرى يظهر حجازي وهو ينقذ بعض المشجعين من السقوط.

وشهدت مدينة جدة ليلة صاخبة احتفالا بانتصار "العميد" بلقب بطل الدوري بعد غياب استمر 14 عاما، وتزينت الشوارع والبيوت بالألوان الصفراء والسوداء، كما جابت سيارات شوارع جدة حاملة أعلام الاتحاد.

وتوجهت أعداد هائلة إلى مقر النادي بشارع الصحافة، واستمرت احتفالاتهم حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

إقرأ المزيد
الاتحاد السعودي يوجه الضربة القاضية.. رونالدو يغادر الملعب بخيبة أمل كبيرة! (فيديو)
الاتحاد السعودي يوجه الضربة القاضية.. رونالدو يغادر الملعب بخيبة أمل كبيرة! (فيديو)
إقرأ المزيد
شاهد.. هدف
شاهد.. هدف "عابر للقارات" في الدوري السعودي

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية مباشرة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟