حجازي ينقذ مشجعين من السقوط اثناء احتفالات عارمة.. واستقبال تاريخي للاتحاد السعودي في جدة (فيديو)

حظيت بعثة نادي الاتحاد باستقبال جماهيري كبير لدى وصولها إلى جدة صباح اليوم الأحد، قادمة من مدينة المجمعة، بعد أن حسم لقب بطل دوري روسن السعودي لكرة القدم، من بوابة نادي الفيحاء.

وفاز نادي اتحاد جدة على مضيفه الفيحاء (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة، ويحسم لقب بطل الدوري لصالحه بعد أن أصبح بعيدا عن متناول وصيفه نادي النصر.

وحضر جمهور غفير إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، لاستقبال بعثة الاتحاد "العميد"، حيث احتشدت الجماهير حول اللاعبين الذين خرجوا بصعوبة بالغة.

وأحاطت الجماهير بالمدافع المصري أحمد حجازي قائد فريق الاتحاد الذي استطاع الهروب بمساعدة رجال الأمن، وفي لقطة أخرى يظهر حجازي وهو ينقذ بعض المشجعين من السقوط.

🎥| أحمد حجازي قائد فريق #الاتحاد يتقدم اللاعبين خروجاً من الصالة التنفيذية في مطار جدة .. قبل عودته بسبب الحشود الجماهيرية. pic.twitter.com/PMCQ2oVFDS — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 28, 2023

أحمد حجازي يُنقذ عدد من الجماهير من السقوط 👏🏻💛 pic.twitter.com/cLTSTnvhsw — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 28, 2023

وشهدت مدينة جدة ليلة صاخبة احتفالا بانتصار "العميد" بلقب بطل الدوري بعد غياب استمر 14 عاما، وتزينت الشوارع والبيوت بالألوان الصفراء والسوداء، كما جابت سيارات شوارع جدة حاملة أعلام الاتحاد.

ياهـــــــــــــــي ليلة 🔥



جدة تكتسي باللون الأصفر 🤯#الاتحاد_الفيحاءpic.twitter.com/QahHUOfO5F — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) May 27, 2023

وتوجهت أعداد هائلة إلى مقر النادي بشارع الصحافة، واستمرت احتفالاتهم حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

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المصدر: RT