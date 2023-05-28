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شاهد.. هدف "عابر للقارات" في الدوري السعودي

الرياضة

شاهد.. هدف
twitter/SPL
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أحرز الأوروغوياني رينزو لوبيز مهاجم نادي الباطن هدفا رائعا في شباك ضيفه العدالة (2-2) مساء أمس السبت، وذلك ضمن الجولة 29 قبل الأخيرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأطلق رينزو لوبيز تسديدة من منتصف الملعب "صاروخية بعيدة الدى" من فوق رأس المونتينيغري ميلان مياتوفيتش حارس مرمى العدالة، لتستقر الكرة في شباكه.

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ورفع نادي الباطن رصيده بعد هذا التعادل، إلى 20 نقطة، ويتذيل ترتيب الدوري، وودع البطولة قبل عدة جولات.

بينما رفع فريق العدالة رصيده إلى 28 نقطة، ولا يزال يصارع من أجل البقاء في دوري "روشن" للمحترفين لكرة القدم.

المصدر: RT 

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