الاتحاد السعودي يوجه الضربة القاضية.. رونالدو يغادر الملعب بخيبة أمل كبيرة! (فيديو)

خرج نادي النصر بتعادل بمذاق الهزيمة من ملعب مضيفه الاتفاق (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة 29 قبل الأخيرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وضع المهاجم المالي يوسف نياكاتي فريق الاتفاق في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

‌🎥 هدف الاتفاق الأول

⚽️ يوسف نياكاتي

#️⃣ #الاتفاق_النصرpic.twitter.com/sZJoqc787V — دوري روشن السعودي (@SPL) May 27, 2023

وأدرك البرازيلي لويس غوستافو التعادل لـ"العالمي" عند الدقيقة 56 من عمر المباراة.

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وخرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر من الملعب، قبل نهاية المباراة بدقائق بداعي الإصابة.

ورفع نادي النصر رصيده إلى 4 نقطة، ويحتل المركز الثاني، وخسر رسميا السباق على لقب بطل الدوري، بعد فوز نادي الاتحاد على مضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة.

وخرج نادي النصر بقيادة رونالدو صفر اليدين من الموسم الحالي، بعد خسارة البطولات الثلاث، كأس السوبر، وكأس الملك، وبطولة الدوري.

المصدر: RT