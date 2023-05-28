إسرائيل تخترق الكومبيوتر الياباني وتبلغ ثمن نهائي كأس العالم للشباب

تأهل المنتخب الإسرائيلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم بكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) عقب فوزه على نظيره الياباني (2-1) ليلة السبت، في الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات.

وضع المهاجم الياباني عيسي ساكاموتو منتخب "الساموراي" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ولكن منتخب إسرائيل رد الصاع صاعين، بإحرازه هدفين متتاليين، رغم أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 بعد طرد لاعبه ران بنيامين.

فقد أدرك لاعب خط الوسط الإسرائيلي روي نافي التعادل لمنتخب بلاده بحلول الدقيقة 76، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم عمر سينيور هدف الفوز في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على استاد "مالفيناس أرجنتيناس - Estadio Malvinas Argentinas" بمدينة غودي كروز الأرجنتينية.

وحقق منتخب إسرائيل انتصاره الأول في المونديال، بعد هزيمته أمام كولومبيا (1-2) وتعادله مع السنغال (1-1) على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويتقدم إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب المجموعة الرابعة (D) ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة رفقة كولومبيا متصدرة المجموعة.

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بينما تجمد رصيد منتخب اليابان عند 3 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث، وسينتظر نتائج مباريات بقية المجموعات، على أمل أن يكون من بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، ليحجز مقعدا له في دور الـ16 للبطولة.

بينما ودع منتخب السنغال البطولة رسميا، بعد تعادله مع نظيره الكولومبي (1-1) واحتل المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين فقط.

يذكر أنه يتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الست ووصيفه، إلى دور الـ16 لمونديال الشباب، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

المصدر: RT