البرازيل تهزم نيجيريا وتبلغ دور الـ16 لمونديال الشباب

تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما)، عقب فوزه على نظيره النيجيري (2-0) مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ووقع على ثنائية "السيليساو" البرازيلي كل من المدافع جيان بيدروسو والمهاجم ماركينيوس في الدقيقتين (43، و45) من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا" بالعاصمة بوينس آيرس.

وحقق منتخب البرازيل انتصاره الثاني على التوالي، وتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة (D) بفارق الأهداف عن منتخبي إيطاليا ونيجيريا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

بينما احتل منتخب الدومينيكان، الذي خسر أمام نظيره الإيطالي (0-3)، المركز الرابع الأخير وودع البطولة.

المصدر: RT