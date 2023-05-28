فرنسا تحقق حلم تونس

خرج المنتخب الفرنسي بفوز بمذاق الهزيمة من مباراته أمام هندوراس، التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات لكأس العالم بكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما).

تلقى منتخب فرنسا ضربة موجعة مزدوجة في الدقيقة 13 بطرد مدافعه عثمان كامارا، وترجمة اللاعب الهندوراسي الضربة الثابتة إلى هدف التقدم لبلاده.

لكن "الديوك" الفرنسية تمكنت من العودة من بعيد وإحراز ثلاثة أهداف متتالية، عبر ألان فيرجينيوس الذي احرز الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين (41 و60) بينما تكفل زميله فيليكس نزوانغو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 77 من زمن اللقاء على ملعب دييغو أرماندو مارادونا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وحقق منتخب فرنسا انتصاره الوحيد بعد هزيمتين متتاليتين، واحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة (F) برصيد 3 نقاط، ولكنه لم يدخل ضمن قائمة أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها، وبالتالي خرج من البطولة، مقدما خدمة كبيرة للمنتخب التونسي الذي تأهل بفضل هذه النتيجة، إلى الدور ثمن النهائي للمونديال لمواجهة منتخب البرازيل بطل المجموعة الرابعة.

كما ودع منتخب الهندوراس أيضا البطولة، بعد أن اكتفى بالمركز الرابع الأخير برصيد نقطة يتيمة.

بينما تصدر منتخب غامبيا قائمة المجموعة برصيد 7 نقاط، وبلغ دور الـ16 للمونديال رفقة وصيفه منتخب كوريا الجنوبية، الذي حصد 5 نقاط.

وفي ما يلي مباريات الدور ثمن النهائي لمونديال الشباب:

الولايات المتحدة الأمريكية x نيو زيلندا

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أوزبكستان x إسرائيل

كولومبيا x سلوفاكيا

البرازيل x تونس

الأرجنتين x نيجيريا

إنجلترا x إيطاليا

غامبيا x الأوروغواي

الإكوادور x كوريا الجنوبية

المصدر: RT