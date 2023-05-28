العراق يفاجئ إنجلترا في مونديال الشباب.. وتونس تنتظر هدية من فرنسا

حقق منتخب العراق مفاجأة كبيرة بتعادله سلبا مع نظيره الإنجليزي في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات لكأس العالم بكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما).

وحصد العراق نقطته الوحيدة في المونديال، بعد هزيمتين متتاليتين، أمام كل من منتخبي الأوروغواي (0-4) وتونس (0-3) على الترتيب، ليحتل المركز الرابع الأخير في جدول ترتيب المجموعة الخامسة (E) ويودع البطولة.

بينما تصدر منتخب إنجلترا قائمة المجموعة برصيد 7 نقاط، وكان قد ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي مبكرا، في الجولة الماضية.

واحتل منتخب الأوروغواي المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على نظيره التونسي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والذي سينتظر نتيجة مباراة منتخبي الهندوراس وفرنسا ضمن المجموعة السادسة، لمعرفة مصيره.

يذكر أنه يتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الست ووصيفه، إلى دور الـ16 لمونديال الشباب، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

المصدر: RT