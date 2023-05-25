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تونس تقسو على العراق في كأس العالم للشباب (فيديو)

الرياضة

تونس تقسو على العراق في كأس العالم للشباب (فيديو)
AP /Gustavo Garello
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أنعش المنتخب التونسي آماله في بلوغ دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما)، عقب فوزه على نظيره العراقي (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس.

ووقع على ثلاثية منتخب "نسور قرطاج" كل من اللاعبين، يوسف سنانة، وشيم الجبالي، ومحمود غربال، في الدقائق (55، 57، و86 من ضربة جزاء) على الترتيب، من عمر المباراة على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا" بالعاصمة بوينس آيرس.

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وحصد منتخب تونس أول ثلاث نقاط له في البطولة، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام نظيره الإنجليزي (0-1)، ويحتاج للفوز على منتخب الأوروغواي، في الجولة الثالثة للصعود إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

في المقابل تعرض العراق للهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام منتخب الأوروغواي برباعية نظيفة، ويتذيل ترتيب المجموعة من دون نقاط.  

بينما يتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الخامسة (E) برصيد 6 نقاط، وتأهل رسميا إلى دور الـ16 للبطولة، بعد هذه النتيجة.

المصدر: RT 

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