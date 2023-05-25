إنجلترا تشعل الصراع في مجموعة العراق وتونس

اقترب المنتخب الإنجليزي من دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما)، بعد فوزه على نظيره الأوروغوياني (3-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس.

ووقع على ثلاثية منتخب "الأسود الثلاثة" كل من اللاعبين، بشير هومفريز، وألفي ديفيني، وداركو غيابي في الدقائق (22، 45، 90) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية "لا سيليستي - La Celeste " كل من اللاعبين، فرانكو غونزاليز، وماتياس أبالدو، عند الدقيقتين (49، و90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على استاد "سيوداد دي لا بلاتا - Estadio Ciudad de La Plata" بمدينة لا بلاتا الأرجنتينية.

وحقق منتخب إنجلترا انتصاره الثاني على التوالي بعد الأول على تونس (1-0) في الجولة الافتتاحية، وانفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة (E) برصيد 6 نقاط.

بينما توقف رصيد منتخب الأوروغواي عند 3 نقاط، حصدها من فوزه على العراق، ويحتل المركز الثاني بانتظار نتيجة "الديربي" العربي، بين منتخبي العراق وتونس في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT