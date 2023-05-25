مونديال الشباب.. البرازيل تدك شباك الدومينيكان بنصف "دزينة" من الأهداف

صب المنتخب البرازيلي جام غضبه، بعد هزيمته أمام نظيره الإيطالي (2-3) في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما)، على الدومينيكان.

فقد أمطر "السيليساو" البرازيلي شباك الدومينيكان بستة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما).

وافتتح المهاجم البرازيلي سافيو دي أوليفيرا مهرجان الأهداف في الدقيقة 37، وبعد دقيقة واحدة فقط ضاعف زميله ماركوس ليوناردو النتيجة لـ"راقصي "السامبا".

وعزز المدافع جيان بيدروسو تقدم "السيليساو" بحلول الدقيقة 57، ومن ثم أضاف زميله المهاجم جيوفاني سانتانا دو ناسيمنتو هدفين متتاليين في الدقيقتين (82، و90).

واختتم لاعب خط الوط ماتيوس مارتينس السداسية البرازيلية عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكمل منتخب الدومينيكان المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه إديسون أزكونا عند الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جرت على استاد "مالفيناس أرجنتيناس - Estadio Malvinas Argentinas" بمدينة غودي كروز الأرجنتينية.

وحصد منتخب البرازيل أول ثلاث نقاط له في البطولة حتى الآن، بعد هزيمته أمام نظيره الإيطالي (2-3) في الجولة الافتتاحية، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة (D).

بينما تراجع منتخب إيطاليا إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط أيضا، بعد هزيمته (0-2) أمام نظيره النيجيري متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

في حين تعرض منتخب الدومينيكان للهزيمة الثانية على التوالي، وودع البطولة رسميا.

المصدر: RT