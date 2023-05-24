السنغال تسقط في كمين إسرائيل

سقط منتخب السنغال في فخ التعادل أمام نظيره الإسرائيلي (1-1) مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما).

وتقدم المنتخب الإسرائيلي بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله السنغالي باباكار نديايه عند الدقيقة 58 خطأ في مرماه.

ورد زميله بابي ديمبا ديوب بهدف التعادل عند الدقيقة 80 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا" في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس".

واكتفى منتخب السنغال بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، وهي الأولى له في البطولة حتى الآن، بعد خسارته أمام نظيره الياباني (0-1) في الجولة الافتتاحية، ليواجه شبح الخروج المبكر من المونديال، حيث يحتل المركز الرابع الأخير في ترتيب المجموعة الثالثة (C).

كما حصد منتخب إسرائيل النقطة الأولى له أيضا، بعد خسارته أمام نظيره الكولومبي (1-2)، متصدر المجموعة بفارق الأهداف أمام اليابان قبل مواجهتهما المباشرة في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT