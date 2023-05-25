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شاهد.. تونس تهز شباك العراق بهدف على طريقة رابح ماجر

الرياضة

شاهد.. تونس تهز شباك العراق بهدف على طريقة رابح ماجر
AP /Gustavo Garello
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خطف المهاجم االتونسي يوسف سنانة الأضواء بهدف رائع خلال لقاء منتخب بلاده أمام نظيره العراقي، مساء يوم الخميس، في الجولة الثانية لدور المجموعات من مونديال الشباب (تحت 20 عاما).

وسجل يوسف سنانة هدف التقدم "لسنور قرطاج" في الدقيقة 55 من عمر المباراة على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا" بالعاصمة بوينس آيرس، بطريقة رائعة مشابهة للهدف التاريخي الذي أحرزه أسطورة الكرة الجزائرية، رابح ماجر، في مرمى بايرن ميونيخ، عندما كان لاعبا في فريق بورتو البرتغالي عام 1987.

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المصدر: RT 

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