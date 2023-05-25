شاهد.. تونس تهز شباك العراق بهدف على طريقة رابح ماجر

خطف المهاجم االتونسي يوسف سنانة الأضواء بهدف رائع خلال لقاء منتخب بلاده أمام نظيره العراقي، مساء يوم الخميس، في الجولة الثانية لدور المجموعات من مونديال الشباب (تحت 20 عاما).

وسجل يوسف سنانة هدف التقدم "لسنور قرطاج" في الدقيقة 55 من عمر المباراة على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا" بالعاصمة بوينس آيرس، بطريقة رائعة مشابهة للهدف التاريخي الذي أحرزه أسطورة الكرة الجزائرية، رابح ماجر، في مرمى بايرن ميونيخ، عندما كان لاعبا في فريق بورتو البرتغالي عام 1987.

هدف #تونس الأول العالمي بالكعب في مرمى العراق "بري أسيست من الضاوي".pic.twitter.com/gqsEi5Osyx — Abdullah Omar (@aomedia74) May 25, 2023

هدف لا يُنسى بالكعب من رابح ماجر في دوري أبطال أوروبا! 😍🇩🇿pic.twitter.com/MJgyZ4fLdL — GOAL Arabia (@GoalAR) July 9, 2022

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المصدر: RT