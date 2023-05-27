حارس "السيدة العجوز": الحب أهم من اللعب معك يا كريستيانو رونالدو!

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، تمديد عقد حارس مرماه كارلو بنسوليو، البالغ من العمر 33 عاما، حتى عام 2025.

وشارك كارلو بنسوليو، الحارس الثالث "للسيدة العجوز"، في 5 مباريات فقط بقميص يوفنتوس "البيانكونيري" وكانت جميعها في بطولة الدوري الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، فقد عرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عرض على زميله السابق في يوفنتوس وصديقه المقرب، كارلو بنسوليو، اللعب معه في صفوف نادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ولكن كارلو بنسوليو، قال: "لا لن ألعب معك في نادي النصر".

وأشارت الصحيفة، إلى أن بنسوليو كان سيلعب دورا كبيرا في النصر، باعتباره "اليد اليمنى" لرونالدو، سواء داخل المستطيل الأخضر، أو في غرف الملابس.

لكن، بنسوليو رفض كل هذه الإغراءات، وقال "لا" لكريستيانو رونالدو ونادي النصر، حيث يرى أن البقاء في يوفنتوس الإيطالي، الذي يحبه وينتمي إليه، أهم من أي عرض، حتى ولو ظل حارسا ثالثا في فريق السيدة العجوز، حسبما ذكرته الصحيفة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، ارتدى قميص يوفنتوس، خلال الفترة من 2018 إلى 2021، قادما من ريال مدريد، وسجل 101 هدف بقميص "البيانكونيري"، قبل العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد، ومن ثم انضم إلى صفوف نادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي في يناير 2023، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، مقابل 500 مليون يورو.

المصدر: وسائل إعلام